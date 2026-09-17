Pasos fronterizos habilitados, pero con lluvias y fuertes vientos en varios cruces

Los principales pasos fronterizos informados para este jueves 17 de septiembre mantienen sus servicios, aunque las condiciones meteorológicas obligan a extremar precauciones en varios cruces hacia Bolivia, Chile y Paraguay.

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta reportó probabilidades elevadas de lluvia, fuertes vientos y, en la zona cordillerana, temperaturas bajo cero. En paralelo, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes se encuentra operando con normalidad.

Bolivia

En Aguas Blancas, el servicio de chalanas está habilitado de 7 a 19, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia del 60%. La temperatura prevista va de 12°C a 26°C, con viento de alrededor de 20 km/h.

El paso por el puente internacional de Aguas Blancas funciona durante las 24 horas, con similares condiciones meteorológicas.

En Salvador Mazza, el puesto fronterizo también presta servicio las 24 horas. Se prevé 70% de probabilidad de lluvia, temperaturas de entre 13°C y 24°C y viento de hasta 36 km/h.

En Los Toldos, el paso permanece disponible las 24 horas, pero también se espera un 70% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre 9°C y 19°C, con viento de 36 km/h.

Chile

El Paso de Sico está habilitado de 9 a 19. Se espera una jornada soleada, aunque con una mínima de -4°C y una máxima de apenas 8°C. El viento alcanzaría los 17 km/h.

Socompa, en tanto, mantiene únicamente servicio ferroviario, con cielo parcialmente nublado, temperaturas de entre 2°C y 9°C y viento de 22 km/h.

Para quienes utilicen el Paso de Jama, en Jujuy, el horario informado es de 9 a 19:15. Allí aparecen las condiciones más severas: 80% de probabilidad de lluvia, mínima de -4°C, máxima de 11°C y ráfagas o viento de hasta 50 km/h.

Paraguay

El Paso Fronterizo Misión La Paz, que conecta Argentina con Paraguay sobre el río Pilcomayo, está habilitado de 7 a 20.

Para la zona se prevé una mínima de 15°C, máxima de 26°C, viento de 21 km/h y una probabilidad de lluvia del 70%.

Defensa Civil recomendó circular con precaución ante la posibilidad de calzada resbaladiza y respetar las indicaciones del personal apostado en los cruces.

Aeropuerto de Salta

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad este jueves. Según el reporte difundido, los vuelos comerciales se desarrollan con regularidad, las pistas 02/20 y 06/24 están habilitadas y funcionan normalmente los servicios de terminal y embarque.

Para emergencias, Defensa Civil recordó que la línea habilitada es el 911.