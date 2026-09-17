Rutas de Salta: precaución en Escoipe y alerta por lluvias y viento en varios departamentos

La Ruta Provincial 33, a la altura de la Quebrada de Escoipe, permanece transitable este jueves 17 de septiembre, aunque con precaución por las condiciones generadas por las lluvias y la presencia de derrumbes leves.

Según el informe actualizado de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta, el camino presenta suelo húmedo y algunos sectores con desvíos, mientras maquinaria trabaja en la zona.

La visibilidad se mantiene buena, pero se recomienda circular a velocidad reducida, respetar la señalización y prestar atención a las indicaciones en los sectores intervenidos.

Lluvias y viento en distintos puntos de Salta

El reporte también advierte sobre condiciones meteorológicas adversas en otros departamentos.

En San Martín se prevé una probabilidad de lluvia del 70%, con temperaturas de entre 15°C y 24°C y viento de hasta 35 km/h. En La Caldera, la probabilidad de precipitaciones alcanza el 60%, con una máxima de 19°C.

Para Los Andes se esperan precipitaciones, temperaturas de entre 1°C y 15°C y viento de hasta 44 km/h, mientras que en Cafayate se anticipan ráfagas de similar intensidad, aunque sin lluvias previstas.

En Iruya, el pronóstico marca lluvias durante la tarde, mientras que Molinos tendrá vientos fuertes.

Precaución también en rutas nacionales

Defensa Civil recomendó especial cuidado en la Ruta Nacional 68, en el sector de la Garganta del Diablo, donde pueden presentarse condiciones variables de sol, nubosidad y lluvias dispersas.

También pidió reducir la velocidad en tramos de montaña, portar cadenas en zonas de altura y evitar el cruce de ríos o arroyos durante tormentas.

Hasta el momento, los informes difundidos no indican cierres generales de rutas, aunque las condiciones pueden modificarse de acuerdo con la evolución del tiempo.