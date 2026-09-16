Riesgo muy alto de incendios en Salta Capital: piden evitar quemas y fogatas

El riesgo de incendios forestales es muy alto en Salta Capital este miércoles 16 de septiembre, mientras que Orán y Tartagal presentan peligro alto, según el reporte difundido para esta jornada.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar cualquier quema de residuos o pastizales, no encender fogatas ni realizar asados en áreas rurales o boscosas y extremar el cuidado con materiales que puedan iniciar un foco de fuego.

También se pide no arrojar colillas de cigarrillos, fósforos ni elementos encendidos, y evitar tareas que generen chispas, como soldaduras, uso de pirotecnia o maquinaria en zonas secas.

Otra de las recomendaciones es mantener despejados los alrededores de viviendas y no acumular ramas secas, pasto o basura combustible. Los vehículos que circulen por zonas de riesgo deberían contar con matafuego y elementos de seguridad.

Ante la presencia de humo o fuego, la indicación es realizar el aviso inmediato al 911.