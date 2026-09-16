Tras el Milagro, desplegaron un operativo especial de limpieza en el centro

Agrotécnica Fueguina

La Municipalidad de Salta desplegó un amplio operativo de limpieza tras la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, con tareas en los principales puntos de concentración de peregrinos, fieles y visitantes.

Los trabajos alcanzaron los alrededores de la Catedral Basílica, el recorrido de la procesión, la Plaza 9 de Julio, el Parque San Martín y el Monumento 20 de Febrero, además del sector de la feria instalada sobre avenida San Martín.

El operativo había comenzado el jueves, pero debió reforzarse especialmente durante el lunes y martes ante la gran cantidad de personas que circularon por el centro y el Parque San Martín.

“Nos sorprendió la cantidad de gente que visitó el parque, sumada a quienes participaron de la procesión”, señalaron desde el operativo, y destacaron que las cuadrillas trabajaron hasta altas horas de la madrugada para recuperar los espacios públicos.

Las tareas se realizaron de manera conjunta entre áreas municipales y Agrotécnica Fueguina, con personal distribuido en distintos sectores de la ciudad.

Respecto de la cantidad de residuos recolectados, desde el Municipio indicaron que todavía se realiza el relevamiento final, por lo que aún no existe una cifra definitiva. Anticiparon, sin embargo, que el volumen fue considerable debido a la masiva asistencia y al movimiento generado por la feria.

El objetivo fue dejar en condiciones los principales espacios de la ciudad inmediatamente después de una de las celebraciones más convocantes del calendario salteño.