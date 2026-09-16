Rutas transitables, pero con restricciones por obras en distintos puntos de Salta

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen mayoritariamente transitables este miércoles 16 de septiembre, aunque existen numerosos sectores donde se recomienda reducir la velocidad por obras, desvíos, trabajos sobre la calzada y condiciones del camino.

Según el reporte difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil, nueve rutas nacionales presentan intervenciones. En la Ruta Nacional 34 hay obras sobre la calzada y reducción a un carril, mientras que en la RN 50 se realizan tareas de mantenimiento con desvíos señalizados.

En la Ruta Nacional 68 se trabaja entre una rotonda y un acceso, mientras que la RN 40 presenta trabajos de reparación de calzada. En la RN 51, las obras se desarrollan entre los kilómetros 32 y 48 y se solicita circular a baja velocidad.

También hay mantenimiento y presencia de maquinaria en la RN 9, obras de banquina y visibilidad reducida en la RN 16, bacheo activo en la RN 81 y trabajos de señalización con tránsito asistido sobre la RN 86.

Rutas provinciales

En la red provincial, Defensa Civil informó que los caminos relevados permanecen habilitados, aunque existen varios puntos que requieren precaución.

Los caminos vecinales de Rivadavia se encuentran transitables con precaución, al igual que rutas del departamento Anta.

En Chicoana hay sectores con circulación condicionada y un desvío por obra. Además, el Puente del Mal Paso, sobre el río Chicoana, permanece habilitado pero con recomendación de circular con precaución.

En Molinos se advierte sobre presencia de barro en un sector, mientras que en Iruya hay tramos de ripio donde se recomienda reducir la velocidad.

Las rutas informadas en San Martín, Metán, Cafayate, La Viña, Rosario de Lerma y Los Andes figuran como transitables.

Defensa Civil recomendó consultar el estado de los caminos antes de viajar, respetar la señalización y reducir la velocidad en zonas de obra, montaña o ripio. En caso de emergencia, la línea habilitada es el 911.