Buscan carniceros en Salta y no consiguen: “Gente con oficio no hay”

La falta de trabajadores especializados comenzó a convertirse en un problema para las carnicerías salteñas. Dardo Romano, empresario del sector cárnico, aseguró que conseguir personal con experiencia es cada vez más difícil y advirtió sobre la pérdida de oficios.

Romano sostuvo en Pelo y Barba por Aries que la situación contrasta incluso con el escenario general del mercado laboral.

“Prácticamente carniceros no hay”, afirmó. Según explicó, la dificultad no pasa solamente por conseguir trabajadores, sino por encontrar personas que conozcan el oficio y puedan desenvolverse en el mostrador.

El empresario señaló además un problema de recambio generacional. “Los carniceros jóvenes, la verdad, tienen poco conocimiento del oficio, poco compromiso. Está la gente grande que está próxima ya a jubilarse”, describió.

Para Romano, la situación no se limita exclusivamente a las carnicerías. Aseguró que mantiene contacto con empresarios de otros rubros y observa una dificultad similar para encontrar trabajadores especializados.

“Hablo con panaderos, con el que hable, gente con oficio la verdad que no hay”, sostuvo.

Más locales, pero menos trabajadores especializados

La paradoja se produce mientras continúan apareciendo nuevos comercios vinculados a la venta de carne. Romano señaló que en los últimos años creció la cantidad de carnicerías y pollerías, incluso con empresarios que abren varios locales.

Ese crecimiento, explicó, genera una mayor necesidad de personal justamente en un momento en el que escasean los trabajadores con experiencia.

Para el empresario, la falta de carniceros se suma a otros desafíos que atraviesa el sector, como la caída de las ventas, los costos elevados y los cambios en los hábitos de consumo.

“No conseguimos carniceros”, resumió Romano, al advertir que la pérdida del oficio podría convertirse en otro factor que acelere la transformación de la carnicería tradicional.