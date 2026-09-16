Empleo en Salta: “Estamos en niveles de la pandemia y el problema recién empieza a mostrarse”

El deterioro del empleo formal privado en Salta encendió una advertencia sobre el impacto real que tiene el crecimiento de algunos sectores de la economía sobre el conjunto de la población.

Durante una entrevista por Aries, Jorge Paz economista, explicó un dato reconocido por organismos nacionales: Salta tiene actualmente niveles de empleo privado formal comparables con los registrados durante la pandemia, cuando gran parte de la actividad económica permanecía paralizada.

Para el especialista consultado, la situación se vincula directamente con el crecimiento de la informalidad y la precarización laboral.

“Son todas manifestaciones de las inconsistencias que tiene el programa económico”, sostuvo, y cuestionó que el esquema esté basado en un diagnóstico que calificó como “ilusorio”.

Sectores que crecen, pero generan poco empleo

El entrevistado reconoció que existen actividades que muestran buenos niveles de crecimiento, pero advirtió que ese avance no necesariamente se traduce en puestos de trabajo suficientes.

“Claramente hay sectores que están ganando, sectores que están creciendo”, explicó. Entre ellos mencionó agricultura, minería, pesca y finanzas, actividades con fuerte capacidad para generar exportaciones y divisas, pero con menor incidencia sobre el empleo masivo.

Como ejemplo tomó a la minería en Salta. Señaló que el sector genera alrededor de 5.500 empleos directos y unos 20.000 indirectos, frente a una población ocupada provincial cercana a las 680.000 personas.

“Son sectores que crecen mucho en términos económicos, pero tienen un impacto muy bajo en empleo”, afirmó.

“El problema principal es el empleo”

Para el especialista, ahí aparece una de las principales debilidades de la economía actual.

“¿Qué mueve una economía? El empleo. Y el problema principal hoy es el empleo”, señaló, al advertir que el deterioro todavía no habría mostrado completamente sus consecuencias.

Según describió, se trata de un fenómeno que “está creciendo como una bola de nieve” y que obliga a mirar más allá de indicadores generales como exportaciones, producción o crecimiento de determinados sectores.

También vinculó la situación provincial con el recorte de transferencias nacionales, la caída de recursos para universidades y provincias y el endeudamiento del Estado.

En ese contexto, cuestionó que algunos buenos resultados sectoriales sean presentados como señales de mejora generalizada.

“Si no miramos las variables reales, lo que efectivamente está pasando en la economía, estamos viviendo en una ilusión absoluta”, afirmó.

Y concluyó que, aun cuando determinadas actividades muestran crecimiento, “el impacto sobre la población no es social, no es macro, no llega a nivel de toda la sociedad”.