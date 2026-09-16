Vientos de hasta 71 km/h en la Puna: Socompa sigue cerrado al tránsito vehicular

Los principales pasos fronterizos que conectan Salta y la región con Chile, Bolivia y Paraguay se encuentran habilitados este miércoles 16 de septiembre, aunque con distintos horarios y condiciones según cada cruce, de acuerdo con la información difundida por la Subsecretaría de Defensa Civil.

Chile

El Paso de Sico, sobre la Ruta Nacional 51, está habilitado para vehículos particulares y transporte entre las 9 y las 19. En la zona se prevé cielo soleado, con temperaturas entre -3°C y 11°C y viento de 32 kilómetros por hora.

En cambio, el Paso Socompa permanece cerrado para el tránsito vehicular y habilitado únicamente para el servicio ferroviario. Defensa Civil advirtió sobre vientos intensos, que pueden alcanzar los 71 kilómetros por hora.

Como alternativa por Jujuy, el Paso de Jama funciona entre las 9 y las 19.15, habilitado para todo tipo de vehículos. Allí se registran condiciones soleadas, con mínima de -5°C, máxima de 12°C y ráfagas de hasta 62 kilómetros por hora.

Bolivia

En el norte salteño, el cruce de Aguas Blancas por chalanas está habilitado entre las 7 y las 19, mientras que el Puente Internacional de Aguas Blancas mantiene atención durante las 24 horas.

También funcionan con atención continua los pasos de Salvador Mazza y Los Toldos.

Defensa Civil indicó además que el río Bermejo presenta caudal normal, aunque recomendó mantener precaución en las zonas de ribera.

Paraguay

El Paso Internacional Misión La Paz, que comunica Argentina con Paraguay sobre el río Pilcomayo, está habilitado de 7 a 20 para vehículos, transporte y peatones.

Para la zona se anticipa una jornada soleada, con temperaturas entre 11°C y 29°C y viento de 13 kilómetros por hora.

Aeropuerto

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad. Según el reporte difundido, las llegadas y partidas se desarrollan sin demoras.

Defensa Civil recomendó verificar las condiciones antes de iniciar el viaje, portar la documentación personal y del vehículo, respetar los controles fronterizos y extremar precauciones ante los fuertes vientos en los pasos cordilleranos.