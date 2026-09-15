Cargnello: “La agresión es signo de debilidad y no de fortaleza”

En el parque 20 de Febrero, miles de fieles se dieron cita para renovar su pacto con el Señor y la Virgen del Milagro. En la oportunidad, durante el acto de Renovación del Pacto de Fe, el monseñor Mario Carngnello emitió un mensaje sobre los males que hoy aquejan a la sociedad argentina y al mundo.

“Experimentamos la división dentro nuestro y entre nosotros, estamos divididos entre hermanos, en las familias, en nuestros pueblos, en nuestro país, en el mundo. Mientras, en lo profundo de nuestro corazón anhelamos la paz”, aseguró.

Posteriormente, dirigió un mensaje hacia los jóvenes, exhortándolos a no temer al amor verdadero y a alejarse de la cultura narcisista.

En tanto, señaló que la mentira destruye el vínculo entre las personas, “prostituye la economía y la política”, enfrenta a los hermanos y acostumbra a las personas a la calumnia como deporte.

“Que nuestras familias sean espacios de respeto muto, que los medios de comunicación y líderes construyan puentes de reconciliación y de paz. Recordemos que la agresión es signo de debilidad y no fortaleza, nuestra patria necesita ser fuerte”, indicó el monseñor.

Asimismo, advirtió que la grandeza moral de una nación se manifiesta en su capacidad de proteger aquellas vidas que se presentan más frágiles.

“Seamos capaces de soñar con una Argentina mejor, confiemos en el valor de la justicia”, sostuvo Cargnello, y sostuvo finalizando: “No naturalicemos el uso y la difusión de la droga que está haciendo estragos. El narcotráfico es genocida, se cómplice de ese negocio infame es una pecado gravísimo”.