Tras el Milagro, recuperaron 270 kilos de plástico y asistieron a 34 animales

La Municipalidad de Salta realizó un amplio operativo durante las celebraciones del Milagro, que incluyó asistencia a peregrinos, seguridad vial, controles, limpieza y tareas de Protección Ciudadana. El dispositivo comenzó durante la llegada de las delegaciones y se mantuvo durante la Novena, el Triduo y la procesión del 15 de septiembre.

Desarrollo Social instaló equipos desde las 5:30 en cuatro puntos estratégicos: barrio San Carlos, ex Aunor, San Luis y la zona norte frente al Aeroclub. En materia de tránsito se concretaron 80 cortes y despejes, mientras que durante el Triduo trabajaron alrededor de 200 agentes para ordenar la circulación en las inmediaciones de la Catedral y otros sectores de la ciudad.

Protección Ciudadana dispuso 70 agentes, además de una guardia activa durante las 24 horas. Tras la procesión también se desplegó un operativo especial de higiene urbana en el parque 20 de Febrero, plaza 9 de Julio, el circuito recorrido por los fieles y el parque San Martín. En los puestos de reciclado se recolectaron 270 kilos de botellas plásticas, equivalentes a unas 10.500 botellas PET.

Bienestar Animal, en tanto, atendió e identificó 34 animales encontrados durante las jornadas del Milagro. Trece ya fueron restituidos a sus cuidadores y otros 21 permanecen en el Centro de Adopciones Nicolás Mancilla, donde pueden ser reconocidos por sus propietarios. Desde el municipio calificaron como satisfactorio el resultado general del operativo