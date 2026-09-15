Milagro 2026: Villarruel y Sáenz participan de la Misa Estacional en la Catedral

La vicepresidenta Victoria Villarruel participa este martes de la Misa Estacional por la Solemnidad del Señor del Milagro, en el atrio de la Catedral Basílica de Salta, junto al gobernador Gustavo Sáenz.

Aries se encuentra en el lugar y registró la presencia de ambas autoridades en el sector dispuesto frente al templo, minutos antes del inicio de una de las celebraciones centrales de este 15 de septiembre.

La Misa Estacional comenzó a las 10 y es presidida por el nuncio apostólico en la República Argentina, monseñor Michael Wallace Banach. Concelebran obispos, presbíteros y diáconos presentes en Salta para la jornada central del Milagro.

Villarruel había arribado durante la mañana a la provincia y su presencia en la Catedral forma parte de la agenda prevista para este martes. La vicepresidenta también tiene previsto participar de la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro durante la tarde.

En las inmediaciones de la Catedral permanece desplegado el operativo de seguridad y organización dispuesto para la celebración, mientras fieles y autoridades participan de la ceremonia.