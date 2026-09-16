Presupuesto 2027: Nación proyecta más de $127 mil millones en obras para Salta

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla para Salta proyectos por un total de $127.447 millones, con una fuerte concentración de recursos en infraestructura vial y obras de saneamiento.

El dato surge de las planillas de la Administración Nacional correspondientes al detalle de proyectos por ubicación geográfica y fuente de financiamiento, donde Salta aparece con $113.037 millones provenientes de fuentes internas y otros $14.410 millones mediante crédito externo.

La partida individual más importante está destinada a la Autopista de la Ruta Nacional 9/34, en el tramo Rosario de la Frontera-límite entre Salta y Jujuy. Para una de sus secciones se proyectan $69.114 millones.

Otro de los proyectos de mayor peso es la pavimentación de la Ruta Nacional 51, en el tramo que vincula San Antonio de los Cobres con Mina La Poma, camino hacia el Paso de Sico. La previsión asciende a $19.693 millones.

Saneamiento en Salta y Cafayate

Fuera de las rutas, las planillas incluyen dos proyectos relevantes de infraestructura sanitaria.

Para la construcción de la planta depuradora y colectora máxima de Cafayate se prevé financiamiento externo por alrededor de $5.399 millones, mientras que la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Salta suma recursos nacionales y externos por aproximadamente $11.242 millones.

Entre ambos proyectos, el saneamiento representa una previsión superior a $16.600 millones.

Ruta 9, Ruta 40 y otros trabajos

El listado incorpora además $6.663 millones para obra básica, puente, alcantarillas y pavimento sobre la Ruta Nacional 9 entre Salta y La Caldera.

También aparecen distintas intervenciones sobre la Ruta 40. Entre ellas figuran trabajos entre Molinos y Vallecito, la pavimentación entre Cachi y La Poma y un sistema modular de mantenimiento entre Abra del Acay y San Antonio de los Cobres, este último con una previsión de $1.003 millones.

Las planillas agregan trabajos de conservación sobre la Ruta 16, mantenimiento y seguridad vial, recuperación de sectores de las rutas nacionales 34, 50, 68 y 51 y otras intervenciones a cargo de Vialidad Nacional.

El documento también contempla partidas menores para la impermeabilización de terrazas de un inmueble del Ministerio Público en la ciudad de Salta y para exploración de yacimientos superficiales de uranio que abarca a Salta, Jujuy y Catamarca.