Más de 25 perros rescatados durante el Milagro buscan volver con sus familias

Bienestar Animal desplegó un operativo especial durante los días de mayor movimiento de peregrinos. Su titular, Matías Peretti, indicó que el dispositivo comenzó previamente con la retención y rescate de perros encontrados en distintos sectores de la ciudad.

Solo el 13 de septiembre fueron asistidos 17 animales. Los procedimientos continuaron posteriormente en el casco céntrico, zona sur y Aunor. Algunos pudieron reencontrarse con sus cuidadores, aunque todavía quedan más de 25 bajo resguardo.

“Hoy tenemos un número aproximado de entre 25 y 26 animales que todavía se encuentran esperando a su familia en el Centro de Adopciones”, precisó Peretti.

El operativo tuvo puntos en Aunor, barrio San Carlos, plaza 9 de Julio y San Luis, además de móviles que acudían ante avisos sobre animales encontrados. También participaron asociaciones protectoras, que colaboraron con la retención y el traslado.

Quienes busquen a sus mascotas podrán acercarse al Centro de Adopciones para realizar el reconocimiento. Desde este miércoles, según informó Peretti, la atención será de 8 a 18.