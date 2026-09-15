Balance positivo del operativo municipal durante el Milagro 2026

El operativo municipal desplegado durante el Milagro 2026 dejó un balance positivo. Las tareas se desarrollaron durante los días previos y se reforzaron para la procesión, con asistencia sanitaria, prevención de emergencias y rescate de animales extraviados.

El titular de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta, señaló que el crecimiento en la cantidad de vecinos y peregrinos que llegan a la ciudad demanda cada año una mayor planificación. “Ha sido un balance muy positivo, de muchísimo trabajo. La verdad que todo el personal ha trabajado muy bien”, afirmó.

El despliegue alcanzó la Feria del Milagro, donde hubo tres puestos y rescatistas recorriendo permanentemente el sector; las jornadas de la Novena, con asistencia a vecinos y turistas en inmediaciones de la Catedral; y la procesión, para la que se dispuso prácticamente la totalidad del personal del área.

Durante la jornada central, cerca de 70 personas de Protección Ciudadana participaron de la cobertura, principalmente en tareas vinculadas a la asistencia sanitaria. Los rescatistas se distribuyeron a lo largo de todo el recorrido y también hubo motocicletas acompañando a las ambulancias del SAMEC para colaborar ante eventuales traslados de emergencia.

Paralelamente, quedó disponible una guardia para responder ante otro tipo de contingencias en la ciudad, como incendios forestales o caídas de árboles y postes.

Gambetta destacó además el trabajo articulado con SAMEC, Cruz Roja y los diferentes cuerpos de rescatistas. “Ha sido muy buen trabajo, en conjunto”, resumió.