Feria del Milagro: vendedores agotaron mercadería y el Municipio destacó el ordenamiento

El secretario de Espacios Públicos de la Municipalidad, Esteban Carral Cook, realizó un balance positivo de la Feria del Milagro y destacó tanto el nivel de ventas como el operativo desplegado para ordenar a vendedores ambulantes y recuperar los espacios públicos una vez finalizadas las actividades.

“El resultado fue espectacular”, aseguró, y contó que muchos puestos gastronómicos comenzaron a retirarse antes de finalizar porque habían vendido toda la mercadería.

Según explicó, incluso quienes permanecieron hasta último momento lograron buenos niveles de venta. “Estamos muy contentos porque no se pierde la convocatoria de esta fiesta”, señaló.

Carral Cook destacó además la particular convivencia entre la actividad comercial y la celebración religiosa. Durante el Pacto de Fidelidad, la Municipalidad instaló pantallas gigantes en el sector de la feria, permitiendo que comerciantes y visitantes siguieran la ceremonia.

Inspectores y ordenamiento

El funcionario explicó que durante los días de mayor movimiento se reforzó el trabajo de los inspectores municipales “El objetivo principal fue el ordenamiento, que se pueda gestionar bien y que tenga buenos resultados”, sostuvo.

Para ello se establecieron perímetros específicos para los vendedores que habían abonado y registrado previamente su espacio. El operativo permitió que alrededor de la 1 de la madrugada los puestos ya estuvieran levantados.

Carral Cook reconoció, sin embargo, que todavía existen vendedores que se resisten a formalizar su actividad mediante la inscripción, especialmente aquellos que buscan instalarse directamente en los puntos de mayor circulación de personas.

Los controles se extendieron al Monumento 20 de Febrero y al Campo de la Cruz, dos de los sectores con mayor concentración durante las jornadas del Milagro.

Calles despejadas y limpieza

El funcionario remarcó que, debido a la enorme cantidad de personas que circulan durante la Fiesta del Milagro, uno de los objetivos centrales fue mantener abiertas las vías de circulación y evitar ocupaciones que dificultaran el tránsito peatonal o vehicular.

El trabajo continuó después del cierre de la feria y se extendió hasta altas horas de la madrugada con el levantamiento de puestos y la limpieza de los espacios utilizados.

Desde el Municipio señalaron que el balance dejó como resultado una feria con alto nivel de ventas, fuerte convocatoria y un operativo de control que permitió recuperar rápidamente los sectores ocupados.