Triduo del Milagro: Madile llamó a acompañar a quienes “la están pasando mal”

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El mensaje de la Misa de la Exaltación de la Santa Cruz también encontró eco en la dirigencia política salteña. El presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, sostuvo que quienes tienen responsabilidades públicas deben acompañar a una comunidad que, reconoció, “no lo está pasando bien”.

Madile participó este lunes del segundo día del Triduo del Milagro y, en diálogo con Aries, explicó que uno de los mensajes que se llevó de la celebración fue precisamente el llamado a trasladar la fe y el compromiso hacia la función pública.

“Que acompañemos desde nuestra función pública, desde nuestra responsabilidad, desde nuestro trabajo, ya sea a nivel provincial y municipal, porque la sociedad no lo está pasando bien”, expresó.

El titular del Concejo consideró que quienes ocupan lugares de decisión deben estar presentes para intentar “hacer un poquito mejor” la situación de quienes atraviesan dificultades.

Consultado por 2027, Madile confirmó que seguirá participando electoralmente, aunque evitó anticipar una candidatura.

“Seguro que vamos a estar presentes. Nosotros nos capacitamos y venimos trabajando para eso. Ahora, en qué cargo, no sabemos todavía”, aseguró.