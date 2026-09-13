Caso Adorni: la Justicia aguarda peritajes patrimoniales en el tramo final de la prórroga

El juzgado a cargo de la causa analiza la evolución de los bienes del funcionario a la espera de informes requeridos a organismos bancarios y fiscales.
Política13/09/2026

240825karinaadornicedocg-2085715

La causa judicial que investiga la consistencia de las declaraciones juradas del vocero presidencial atraviesa una semana clave antes del vencimiento de la prórroga concedida para la recolección de pruebas. El juzgado actuante requirió mayores precisiones contables sobre los registros de ingresos, bienes inmuebles y cuentas bancarias declaradas para determinar la regularidad del incremento de su activo personal.

IMUXYL557JEZRL4TBD2TC3BKPUSantiago Muzio renunció a la dirección de la Casa Argentina en París tras varias polémicas

Noticias Argentinas consignó que los peritos de las partes y los organismos oficiales de contralor deben remitir sus conclusiones en las próximas horas para anexarlas al expediente. El relevamiento apunta a cotejar las divergencias entre los montos asentados en las presentaciones públicas y los consumos registrados en los ejercicios fiscales recientes.

Una vez que se incorporen las respuestas de las entidades requeridas, la fiscalía evaluará si solicita el sobreseimiento o si avanza con nuevas medidas probatorias. Las partes del proceso fueron notificadas sobre los plazos procesales perentorios para la presentación de los informes pendientes.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail