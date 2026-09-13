Caso Adorni: la Justicia aguarda peritajes patrimoniales en el tramo final de la prórroga

La causa judicial que investiga la consistencia de las declaraciones juradas del vocero presidencial atraviesa una semana clave antes del vencimiento de la prórroga concedida para la recolección de pruebas. El juzgado actuante requirió mayores precisiones contables sobre los registros de ingresos, bienes inmuebles y cuentas bancarias declaradas para determinar la regularidad del incremento de su activo personal.

Noticias Argentinas consignó que los peritos de las partes y los organismos oficiales de contralor deben remitir sus conclusiones en las próximas horas para anexarlas al expediente. El relevamiento apunta a cotejar las divergencias entre los montos asentados en las presentaciones públicas y los consumos registrados en los ejercicios fiscales recientes.

Una vez que se incorporen las respuestas de las entidades requeridas, la fiscalía evaluará si solicita el sobreseimiento o si avanza con nuevas medidas probatorias. Las partes del proceso fueron notificadas sobre los plazos procesales perentorios para la presentación de los informes pendientes.