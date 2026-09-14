The Economist volvió a cuestionar a Milei: “Argentina necesita menos gritos y más crecimiento”

The Economist volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei y advirtió que Argentina necesita “menos gritos y más crecimiento” para que el oficialismo llegue con posibilidades de continuidad a las elecciones de 2027.

De acuerdo con Noticias Argentinas, se trata de la tercera nota crítica que el periódico británico dedica al Gobierno en una semana. El análisis reconoce avances como la desaceleración de la inflación, el superávit fiscal y la reducción de la pobreza, pero plantea dudas sobre la velocidad y la distribución de la recuperación económica.

The Economist puso el foco en la pérdida de poder adquisitivo, la preocupación por el empleo y el desgaste político del oficialismo. También planteó que Milei debería impulsar más inversión y crédito privado, avanzar con la eliminación de restricciones cambiarias y reducir subsidios al transporte.

El medio sostuvo además que el Presidente debería evitar conflictos diplomáticos o enfrentamientos verbales como herramienta política y mostrar mayor empatía frente a los problemas de salarios, empleo y tarifas.

Según el análisis citado por Noticias Argentinas, el éxito del programa libertario dependerá de encontrar ese equilibrio y de lograr que la mejora macroeconómica se traduzca en crecimiento antes de 2027.