Milei reúne a diputados y senadores para ordenar la agenda antes del Presupuesto 2027

El presidente Javier Milei comenzará este lunes una semana de fuerte actividad política con una reunión de Gabinete y un encuentro posterior con diputados y senadores de La Libertad Avanza, en momentos en que el Gobierno se prepara para enviar al Congreso el Presupuesto 2027.

La reunión con los ministros está prevista para las 10 en Casa Rosada, mientras que a las 15 el mandatario recibirá a los legisladores oficialistas. El objetivo será repasar la estrategia parlamentaria y anticipar los principales lineamientos económicos del proyecto de Presupuesto.

La agenda del Gobierno no se limitará al cálculo de gastos e ingresos para el próximo año. La Casa Rosada también busca avanzar con el proyecto sobre la defensa de la soberanía argentina en Malvinas, anunciado por Milei en cadena nacional, mientras el Congreso retoma además la discusión por la reforma electoral.

Con esos temas sobre la mesa, Milei intentará alinear a sus bloques en Diputados y el Senado antes de una nueva etapa de negociaciones parlamentarias, donde el oficialismo necesitará nuevamente acuerdos con otros espacios para avanzar con sus principales iniciativas.