Biocombustibles: el Senado apunta al jueves 17 para retomar el debate

El Senado de la Nación podría retomar el próximo jueves 17 de septiembre el tratamiento de la nueva Ley de Biocombustibles, luego de que la sesión prevista para la semana pasada quedara suspendida por la falta de acuerdos entre La Libertad Avanza y bloques dialoguistas.

La fecha todavía no fue confirmada oficialmente, pero es la que maneja el oficialismo mientras intenta recomponer los respaldos necesarios. El principal punto de conflicto está vinculado con la participación que tendrán las pymes productoras de biodiésel frente a las grandes empresas integradas dentro del nuevo esquema.

El proyecto ya cuenta con dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. Propone llevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del actual 12% al 15%, mientras que para el biodiésel plantea una suba progresiva hasta alcanzar el 10%.

La discusión tiene especial interés para Salta y el NOA. La senadora salteña Flavia Royón, presidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, participó de la construcción del dictamen, que contempla un piso protegido del 6% para el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar.

El oficialismo buscará durante los próximos días cerrar las diferencias que hicieron caer la sesión anterior y llegar al jueves con los votos suficientes para avanzar con la reforma del régimen vigente desde 2021.