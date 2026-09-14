Marocco participó de la misa de la Exaltación de la Cruz y pidió “que vuelva a reinar la paz”

El vicegobernador Antonio Marocco participó este lunes de la misa en la Catedral Basílica, en el marco de la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, y destacó la fe de los miles de peregrinos que llegan desde distintos puntos de Salta y de otras provincias.

“Como siempre lo vivimos con gran amor, respetando sobre todo la creencia de nuestros pueblos y de nuestros peregrinos”, expresó Marocco al salir de la Catedral.

Consultado por lo que más lo impacta de la celebración, señaló: “La gente, la creencia, la fe, el amor de un pueblo”, y remarcó el vínculo histórico de los salteños con sus santos patronos.

El vicegobernador contó además que su pedido estuvo centrado especialmente en la paz. “Que vuelva a reinar la paz entre los semejantes, las familias y las sociedades”, sostuvo, al considerar que el país y el mundo atraviesan un momento particularmente complejo.

Sobre la ausencia del gobernador Gustavo Sáenz en la celebración de este lunes, Marocco explicó que habitualmente él participa del segundo día del triduo y estimó que el mandatario provincial acompañará las actividades de este martes.