Reforma política: el Senado retoma el debate entre Ficha Limpia y la pelea por las PASO

El Senado retomará este martes 15 de septiembre el debate de la reforma política impulsada por el Gobierno nacional, con una negociación todavía abierta por la eliminación de las PASO y la presión de los bloques dialoguistas para avanzar con Ficha Limpia.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Agustín Coto, reanudará la discusión después del cuarto intermedio abierto en mayo. Por el momento, la intención es escuchar a especialistas mientras continúan las negociaciones políticas para intentar construir una mayoría.

El principal escollo sigue siendo la intención de la Casa Rosada de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita llegar a 37 votos, mayoría absoluta requerida constitucionalmente para modificar el régimen electoral. El PRO, la UCR y sectores provinciales mantienen reparos y algunos plantean conservar las primarias, aunque con voto voluntario.

Ante esa resistencia, el oficialismo amplió el temario y agregó el proyecto de Ficha Limpia presentado por los senadores del PRO Martín Goerling Lara y Andrea Cristina. La iniciativa busca impedir candidaturas de personas con condenas confirmadas por delitos vinculados con la administración pública.

También se incorporó una propuesta de la senadora chubutense Edith Terenzi para mantener las PASO, pero convertirlas en optativas para los electores. Una iniciativa similar fue presentada por el radical Eduardo Vischi. El Gobierno, en cambio, mantiene como prioridad eliminarlas y analiza como alternativa suspenderlas para las elecciones de 2027.

Qué cambia con la reforma

El proyecto enviado por el Ejecutivo tiene 79 artículos y, además de las PASO y Ficha Limpia, modifica las condiciones para crear y mantener partidos políticos, introduce cambios en el financiamiento electoral, consolida la Boleta Única de Papel y endurece requisitos de afiliación y representación territorial.

La discusión llega además con una advertencia de la Cámara Nacional Electoral, que pidió al Congreso definir con suficiente anticipación cualquier modificación de las reglas antes de las elecciones presidenciales de 2027.

Así, el debate que se reabre esta semana funcionará también como una prueba para la capacidad negociadora del oficialismo: sin el acompañamiento de los bloques dialoguistas, Milei no tiene los votos para aprobar su reforma electoral.