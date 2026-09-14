Malvinas: Milei prepara nuevas sanciones y busca sumar a Trump a la negociación

El presidente Javier Milei reunirá este lunes a su Gabinete en Casa Rosada mientras el Gobierno termina de definir el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que pretende enviar al Congreso para endurecer las sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas.

El texto fue trabajado durante el fin de semana por distintas áreas del Ejecutivo, principalmente por la Cancillería que conduce Pablo Quirno, junto al asesor presidencial Santiago Caputo. La iniciativa tomará como base la Ley 26.659 y ampliará expresamente las restricciones no sólo a la explotación de hidrocarburos, sino también a la actividad pesquera.

Entre los cambios previstos aparece la intención de establecer que las prohibiciones alcancen toda la extensión marítima de hasta 200 millas desde las costas argentinas, incluidas las islas. Además, el Gobierno buscará facilitar los procesos judiciales en ausencia contra compañías y directivos extranjeros que incumplan la normativa.

La propuesta también contemplaría un mecanismo para que las empresas que actualmente operan en Malvinas puedan retirarse sin recibir sanciones y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por representantes de Cancillería, Defensa y la SIDE. El Ejecutivo pretende otorgarle facultades para actuar rápidamente ante actividades extranjeras que considere ilegales dentro de la Zona Económica Exclusiva.

La carta de Trump

En paralelo, la Casa Rosada sigue de cerca la posibilidad de que Milei mantenga una reunión con Donald Trump durante la Asamblea General de Naciones Unidas. El encuentro todavía no está confirmado, pero el Presidente evalúa plantear allí la cuestión Malvinas y explorar una eventual participación estadounidense en las negociaciones.

Trump dio recientemente señales de que analiza la histórica posición estadounidense frente al conflicto, aunque Washington todavía no anunció oficialmente un cambio de postura sobre la soberanía de las islas. El Reino Unido, en tanto, volvió a ratificar públicamente su posición sobre el archipiélago.

Además de la reunión de Gabinete prevista para las 10, Milei recibirá desde las 15 a diputados y senadores de La Libertad Avanza. Allí también se repasará la estrategia parlamentaria para Malvinas y el Presupuesto 2027, que el Ejecutivo deberá enviar al Congreso este martes.