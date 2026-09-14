Milagro: casi 47 mil peregrinos llegarán este lunes a Salta

Foto: Alfredo Burgos

Alrededor de 46.800 peregrinos tienen prevista su llegada a Salta durante este lunes 14 de septiembre, en una de las jornadas de mayor movimiento antes de la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro.

La cifra surge de las estimaciones correspondientes a las distintas columnas anunciadas para este lunes.

Las delegaciones más numerosas serán San Carlos Borromeo, prevista para las 12.30, y los Peregrinos de la Puna, que arribarían alrededor de las 15.30. Cada una reúne aproximadamente 10.000 personas.

También se espera una importante columna de Quebrada del Toro, con cerca de 6.000 peregrinos, cuya llegada está prevista para las 14.

Llegadas previstas para este lunes

7.45: El Carril, alrededor de 4.500 peregrinos.

10.00: Chicoana, cerca de 3.500.

12.30: San Carlos Borromeo, aproximadamente 10.000.

13.30: Prelatura de Cafayate, unos 3.000.

14.00: Quebrada del Toro, cerca de 6.000.

14.00: Guachipas, alrededor de 2.000.

15.30: Peregrinos de la Puna, aproximadamente 10.000.

16.00: Nazareno e Iruya, cerca de 3.000.

16.00: Coronel Moldes, aproximadamente 1.300.

19.30: La Caldera.

21.30: Cerrillos Peregrina al Milagro, cerca de 2.000.

23.45: otra columna de Cerrillos, aproximadamente 1.500 peregrinos.

La llegada de peregrinos continuará durante la madrugada del martes 15. A las 2 está previsto el arribo de la peregrinación “Luis Alberto López, el Campeón”, proveniente de El Carril.