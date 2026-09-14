Milagro: repartieron mil litros de agua en un día y esperan superar los dos mil

Aguas del Norte distribuyó 50 bidones de 20 litros durante una sola jornada de asistencia a los peregrinos del Milagro, equivalente a unos 1.000 litros de agua, y prevé superar los 100 bidones durante todo el operativo.

Hugo Calisaya, encargado de redistribución de agua, explicó en Pelo y Barba por Aries que se instalaron tres puestos para asistir a quienes llegan a la ciudad, ubicados en sectores de Caseros, Zuviría y Mitre.

“Ayer entregamos 50 bidones de agua de 20 litros”, precisó y señaló que, por la cantidad de personas observada este año, estiman superar los 100 bidones, es decir, más de 2.000 litros.

El operativo comenzó el viernes y continuará durante este lunes y el martes 15, acompañando también la Procesión.

Calisaya destacó además la fuerte presencia de jóvenes entre los peregrinos y relató que muchos llegan motivados por situaciones familiares, especialmente por pedidos relacionados con la salud de hijos, nietos y otros seres queridos.