Sico está cerrado y Jama opera con viento extremo: así están los pasos fronterizos

El paso internacional de Sico permanece cerrado este lunes 14 de septiembre debido a condiciones climáticas adversas, mientras que Jama está habilitado aunque con viento extremo y ráfagas que alcanzan los 77 kilómetros por hora.

De acuerdo con el reporte de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta, Sico se encuentra intransitable por presencia de hielo y nieve y se recomienda no viajar hasta que se confirme oficialmente su reapertura.

Por Jama, en Jujuy, el tránsito está habilitado entre las 9 y las 19.15, pero las condiciones son exigentes: se registran temperaturas bajo cero y viento de 77 km/h, por lo que se pide extrema precaución, especialmente para vehículos de gran porte.

El paso Socompa, en tanto, continúa habilitado únicamente para trenes de carga y no permite el tránsito de vehículos particulares.

Bolivia

Los cruces informados permanecen habilitados:

Aguas Blancas – chalanas: de 7 a 19.

Salvador Mazza – Pocitos: las 24 horas.

Los Toldos: las 24 horas.

Puente Internacional Aguas Blancas – Bermejo: las 24 horas.

En el cruce por chalanas se recomienda precaución por el nivel del río Bermejo y evitar sobrecargar las embarcaciones.

Paraguay

El paso Misión La Paz – Pozo Hondo funciona de 7 a 20 para tránsito vehicular y peatonal mediante la balsa sobre el río Pilcomayo.

El camino presenta sectores de ripio y polvo y se advierte sobre la presencia de animales sueltos, por lo que se recomienda circular con precaución.

Aeropuerto de Salta

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad, sin demoras ni cancelaciones vinculadas al clima reportadas durante la mañana.

Defensa Civil pidió, sin embargo, prever más tiempo para llegar a la terminal aérea debido al movimiento de peregrinos por el Milagro, particularmente sobre la Ruta Nacional 51 y avenida Bolivia.