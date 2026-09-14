Milagro: podólogos asisten a peregrinos con ampollas y lesiones en los pies

En el marco de la Fiesta del Milagro, un equipo de podólogos comenzó a brindar asistencia a los peregrinos que llegan a Salta después de extensas jornadas de caminata, con atención primaria para ampollas, dolores y lesiones en los pies.

El licenciado Yamil Siles, podólogo, explicó por Aries que el objetivo es intervenir a tiempo para evitar que las molestias se agraven. “Estamos asistiendo a los peregrinos que llegan con dolencias de tanto andar, para evitar que sigan generándose lastimados”, señaló.

Actualmente trabajan cuatro profesionales que se van rotando durante la jornada. La tarea no se limita a la atención en la ciudad: Siles contó que también estuvo en la Quebrada de Escoipe, donde acompañó a los caminantes y detectó patologías preexistentes.

Además de curar lesiones, los profesionales hacen hincapié en la prevención. “Estamos generando conciencia para cuidar el pie, educando a los peregrinos para que sepan cómo manejarlo”, explicó el especialista.

La asistencia continuará durante toda la jornada y se extenderá hasta las 22, en momentos en que aumenta el ingreso de peregrinos a la ciudad para participar de las celebraciones centrales del Milagro.