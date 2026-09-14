Salta celebra este lunes el Día Provincial del Peregrino

Foto: Alfredo Burgos

Salta celebra este lunes 14 de septiembre el Día Provincial del Peregrino, una jornada destinada a reconocer a los miles de fieles que recorren largas distancias para participar de la festividad del Señor y la Virgen del Milagro.

La fecha fue instituida mediante la Ley Provincial N° 8.390 y quedó establecida cada 14 de septiembre, en el tramo final de una de las manifestaciones religiosas más convocantes de la provincia.

Foto: Alfredo Burgos

El reconocimiento alcanza a quienes llegan desde distintos puntos de Salta y del país a pie, a caballo o en bicicleta, después de recorrer en muchos casos cientos de kilómetros hasta la Catedral Basílica.

La jornada coincide con uno de los momentos de mayor movimiento de peregrinos en la ciudad, a pocas horas de la Procesión del martes 15 de septiembre.

Durante estas horas, las calles de Salta reciben a las distintas columnas en medio de cantos, música y muestras de solidaridad de vecinos y voluntarios que ofrecen comida, bebida, atención y descanso a los caminantes.

El Día Provincial del Peregrino busca reconocer precisamente ese esfuerzo y sacrificio que cada año forma parte central de la celebración del Milagro.