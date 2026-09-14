Perros peregrinos: recogieron 17 en un día y aumentaron los casos en la Plaza 9 de Julio

Bienestar Animal recogió 11 perros en la zona de la Plaza 9 de Julio durante una sola jornada del Milagro, casi el doble de los siete registrados en el primer día del año pasado. En distintos puntos de la ciudad ya fueron levantados 17 animales.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, Eliana, integrante del operativo municipal, explicó que desde hace más de dos semanas trabajan en la identificación de perros comunitarios o callejeros que podrían seguir a las columnas de peregrinos hasta el centro.

A los animales conocidos en determinados barrios o espacios públicos se les colocan chapitas identificatorias. Si llegan hasta la Plaza 9 de Julio, son trasladados al Centro de Adopciones Nicolás Mancilla y, una vez finalizadas las actividades del Milagro, pueden ser restituidos a su lugar de origen.

“El año pasado en el primer día acá se debe haber levantado siete y este año se levantó 11”, explicó.

Los perros que necesitan asistencia son revisados por veterinarios y pueden ser trasladados mediante la motoambulancia. En el centro también reciben atención y, si corresponde, son castrados antes de ser entregados a sus responsables.

Bienestar Animal publica además fotografías para facilitar su identificación. Ya hubo propietarios y vecinos que reconocieron animales provenientes, entre otros sectores, del Parque San Martín.

Durante el Milagro también se mantienen puestos de vacunación antirrábica e identificación en Plaza 9 de Julio, zona norte y zona sur.