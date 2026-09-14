Julio Bazán: “El Milagro es uno de los espectáculos de fe más convocantes”

El periodista de TN Julio Bazán volvió a Salta para cubrir la Fiesta del Milagro, una celebración religiosa que acompaña desde hace años y sobre la que también escribe, con especial atención en las historias de los peregrinos que llegan caminando desde distintos puntos de la provincia.

“Se renueva la satisfacción, me sorprende cada año”, contó Bazán al describir el esfuerzo de quienes atraviesan cerros, frío y largas horas de caminata. “La razón se entiende y es un esfuerzo sobrehumano, y si la razón no lo explica, lo explica la fe”, expresó.

Para el periodista, la llegada a la ciudad representa el momento culminante del camino. “Hoy es el día del premio, el premio al esfuerzo. Llegan al encuentro con la Virgen y el Señor del Milagro y de esto salen llorando todos, por la promesa cumplida”, relató.

Bazán destacó además el impacto visual y emocional de la peregrinación: personas que salen a caminar a las tres de la mañana, con bajas temperaturas, atraviesan cerros y kilómetros de camino y, pese al cansancio, llegan a Salta con felicidad.

“Es una de las celebraciones más convocantes. Tiene este espectáculo de la fe”, resumió el periodista, que una vez más eligió estar en Salta para contar desde cerca una de las manifestaciones religiosas más importantes del país.