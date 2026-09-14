Peregrinaciones y obras: piden máxima precaución en las rutas de Salta

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables este lunes 14 de septiembre, aunque Defensa Civil advirtió sobre numerosos sectores que requieren precaución por obras, peregrinaciones del Milagro, baches, animales sueltos y condiciones climáticas.

Uno de los puntos de atención se encuentra sobre la Ruta Nacional 50, a la altura del río Pescado, donde se circula por media calzada en el kilómetro 42, con tránsito guiado por personal de Vialidad.

En la RN 34, entre Pichanal y Embarcación, se reportan baches grandes, banquinas irregulares y animales sueltos. También hay maquinaria trabajando en el kilómetro 1341.

RN 9 y acceso por Vaqueros

Sobre la Ruta Nacional 9, en La Caldera, continúan los desvíos vinculados con el puente de Vaqueros. También se advierten baches y sectores de cornisa, con recomendación de circular con cuidado debido a que la traza es angosta.

En Salta Capital se pide además precaución sobre la colectora de avenida Bolivia, especialmente por el movimiento generado por las peregrinaciones.

RN 51 y zona cordillerana

La Ruta Nacional 51 presenta un socavón antes de San Antonio de los Cobres y sectores de calzada irregular entre Tastil y Las Cuevas, además de baches.

En las rutas provinciales de Los Andes, la situación requiere especial atención: sobre la RP 129, en la zona de Salar del Hombre Muerto, se reportó nieve sobre la calzada. También se recomienda precaución en la RP 27 hacia Tolar Grande.

Cafayate y Valles Calchaquíes

En la RN 68, el tramo La Merced-La Viña presenta sectores irregulares, mientras que entre la Garganta del Diablo y Cafayate se advierte sobre posibles desprendimientos asociados a lluvias.

Sobre la RN 40 hay maquinaria pesada, calamina y pozos en diferentes tramos de los Valles Calchaquíes.

Peregrinos en las rutas

Por la gran cantidad de columnas que avanzan hacia la Capital por el Milagro, Defensa Civil recomendó reducir la velocidad a 30 km/h al aproximarse a los peregrinos, utilizar luces bajas, evitar bocinazos y cederles el paso.

El pedido alcanza tanto a rutas nacionales como provinciales durante una jornada de intenso movimiento hacia Salta Capital.