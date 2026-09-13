Nueve salteños integrarán la Selección Argentina Sub 12 de béisbol, casi la mitad del plantel

El béisbol salteño tendrá una fuerte presencia internacional: nueve jugadores de la provincia integrarán la Selección Argentina Sub 12 que viajará en noviembre a República Dominicana para disputar el Campeonato Panamericano. Raúl Morales reveló el dato por Qué Domingo por Aries y remarcó: “Son nueve, casi la mitad del plantel”.

El dirigente vinculó ese presente con la tradición que la disciplina construyó en la provincia. “El béisbol es el deporte que más logros nacionales trajo al deporte salteño”, sostuvo, al recordar que la actividad lleva 66 años en Salta y cuenta con jugadores que históricamente nutrieron a distintas categorías de la Selección Argentina.

Morales explicó que en Salta funcionan siete clubes y que la práctica comienza desde los seis o siete años, con categorías recreativas y competitivas en todas las edades. También destacó que el desarrollo incluye béisbol femenino y competencias internacionales desde edades tempranas.