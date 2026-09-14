Juegos Suramericanos: Argentina arrancó segunda con 11 medallas y tres oros

Argentina cerró la primera jornada de competencia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 11 medallas y el segundo lugar del medallero general. La delegación nacional consiguió tres preseas doradas, una de plata y siete de bronce.

Los primeros campeones argentinos fueron Pascual Di Tella, en sable individual masculino de esgrima; Macarena Ceballos, en los 100 metros pecho; y Cecilia Dieleke, en los 50 metros espalda. En esa última prueba, la argentina compartió el primer puesto con la brasileña Etiene de Medeiros.

La natación fue la disciplina que más aportó. Ceballos encabezó un 1-2 argentino en los 100 pecho, ya que Martina Barbeito obtuvo la medalla de plata. Andrea Berrino sumó bronce en los 50 espalda y Lucas Alba terminó tercero en los 800 metros libres. También fueron terceros los relevos argentinos femenino y masculino de 4x200 metros libres.

En esgrima, además del título de Di Tella, Juan Bacha se quedó con el bronce en sable. La gimnasia artística masculina también aportó una presea de tercer puesto por equipos, con Ivo Chiapponi, Luca Alfieri, Daniel Villafañe, Nahuel Pardo, Matías Coralizzi y Santiago Mayol.

La primera medalla nacional de estos Juegos había llegado a través de Romina Imwinkelried, quien terminó tercera en los 10 kilómetros de aguas abiertas disputados en Santa Fe.

Con esta cosecha, Argentina quedó segunda detrás de Brasil, que dominó el comienzo con 28 medallas, 14 de ellas de oro. Colombia finalizó la jornada en el tercer puesto, con seis preseas y dos títulos.

Los XIII Juegos Suramericanos se disputan hasta el 26 de septiembre y reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países en 60 disciplinas, con Santa Fe, Rosario y Rafaela como sedes principales.