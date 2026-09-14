Juegos Suramericanos: histórica medalla de oro para Argentina en Mountain Bike

Fernando Contreras ganó la medalla de oro de Mountain Bike en los Juegos Suramericanos 2026 celebrados en la provincia de Santa Fe. El mendocino logró un hito para la delegación y le sacó una buena ventaja a sus perseguidores. Es la cuarta presea dorada para Argentina.

“Este triunfo es para una persona que se me fue este año, para mi viejo. Y para toda mi familia que me han apoyado en un año muy complicado para mí”, expresó

Argentina nunca había subido ni siquiera al podio en esta competencia de los Juegos Suramericanos. Por eso, significa un histórico resultado para el ciclista y para el deporte en el país.

Entre lágrimas, Contreras celebró junto a su equipo y se lo vio completamente emocionado por llevarse la de oro: finalizó con un tiempo de 1:24:27. El otro argentino, Agustín Durán, abandonó en la vuelta tres cuanto se encontraba en 3° lugar.

“Hace unos meses estuve a punto de bajarme de la bicicleta, y bueno, gracias a los profesionales, que me ayudaron muchísimo, hoy puedo estar acá”, sentenció.