Independiente y San Lorenzo empataron 1-1 en Avellaneda

Independiente y San Lorenzo empataron 1-1 en el estadio Libertadores de América por la novena fecha del Torneo Clausura. El Rojo se puso rápidamente en ventaja, pero el Ciclón reaccionó en el segundo tiempo y rescató un punto en el inicio del tercer ciclo de Rubén Darío Insúa como entrenador.

El equipo de Avellaneda abrió el marcador a los 6 minutos. Juan Arrayago apareció en el segundo palo y, de cabeza, puso el 1-0. Independiente dominó buena parte del primer tiempo y estuvo cerca de ampliar la diferencia, incluido un cabezazo del Chimy Ávila que pegó en el travesaño.

San Lorenzo encontró la igualdad apenas comenzado el complemento. A los 5 minutos, Facundo Farías recibió cerca del área y sacó un potente derechazo que se metió en el ángulo de Rodrigo Rey para establecer el 1-1 definitivo.

Con el empate, Independiente quedó sexto en la Zona A con 14 puntos, a tres del líder Vélez, mientras que San Lorenzo se ubica noveno con 11 unidades. En la próxima fecha, el Rojo visitará a Unión y el Ciclón recibirá a Boca.