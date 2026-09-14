Copa Libertadores: Platense va por la hazaña ante Fluminense en Vicente López

Platense recibirá este martes a Fluminense desde las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la obligación de revertir el 2-0 sufrido en el Maracaná.

En la ida, el conjunto brasileño resolvió buena parte del partido durante el primer tiempo. Nonato abrió el marcador a los 21 minutos y Hulk amplió la diferencia a los 31, dejando a Fluminense con una ventaja importante para definir la serie en Argentina.

El equipo dirigido por Martín Palermo necesitará imponerse por tres goles de diferencia para avanzar directamente a semifinales. Una victoria por dos llevará la definición a los penales, mientras que cualquier triunfo por un solo tanto, empate o derrota clasificará a Fluminense.

Platense afronta además una oportunidad histórica: disputa su primera Copa Libertadores y ya logró instalarse entre los ocho mejores equipos del continente. Fluminense, campeón en 2023, llega con la ventaja y con la posibilidad de perder incluso por un gol y conseguir igualmente el pase a semifinales.

El encuentro podrá verse en Argentina por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium, entre otras plataformas habilitadas para la transmisión.