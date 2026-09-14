Racing tocó fondo: perdió con Huracán y sigue último en el Clausura
Racing volvió a perder y profundizó su crisis en el Torneo Clausura. La Academia cayó 2-1 ante Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó y permanece en el último puesto de la Zona B después de nueve fechas.
Tras un primer tiempo sin goles, Facundo Waller abrió el marcador para Huracán en el complemento. Racing reaccionó rápidamente y encontró el empate a través de Ulises Ortegoza, pero sobre el cierre Jordy Caicedo marcó el 2-1 definitivo para el Globo.
La derrota dejó a Racing con cinco puntos, una victoria, dos empates y seis caídas. Además, acumula tres derrotas consecutivas y ocho partidos sin ganar desde el triunfo ante Gimnasia en la primera fecha. Es su peor comienzo de campeonato en los últimos 13 años.
El mal momento también puso bajo presión al entrenador Juan Pablo Vojvoda, quien tras el partido descartó renunciar. “Por no conseguir los resultados no voy a abandonar el proceso”, sostuvo el DT, que aseguró que todavía ve a un plantel comprometido.
Racing tendrá una nueva oportunidad para reaccionar el viernes 18 de septiembre, cuando reciba a Sarmiento desde las 21.15 en Avellaneda. Huracán, en tanto, visitará a River el sábado.