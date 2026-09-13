“Lo mejor del béisbol argentino está en Salta”: este domingo se define el campeón

“Lo mejor del béisbol de Argentina está en Salta”, aseguró Raúl Morales en diálogo con Qué Domingo por Aries, al destacar el nivel del Campeonato Argentino de categoría mayores que este domingo tendrá su definición en el Club Popeye. El torneo reunió a jugadores que también forman parte de la Selección Argentina.

La final comenzará a las 14 y enfrentará a la Federación Cordobesa con la Liga Metropolitana. Salta quedó fuera de la definición luego de perder su semifinal ante Metropolitana, mientras Córdoba superó al combinado argentino Sub 23.

Morales confirmó que la entrada será libre y gratuita e invitó a los salteños a acercarse a Popeye. Las primeras jornadas se disputaron en la nueva cancha de la Liga Salteña, en el Parque del Bicentenario, antes del traslado de las instancias decisivas.