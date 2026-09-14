Boca visita a San Pablo con ventaja y va por las semifinales de la Sudamericana

Boca visitará este martes a San Pablo desde las 21.30 en el estadio Morumbis, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con la ventaja conseguida en Buenos Aires y la posibilidad de meterse entre los cuatro mejores del torneo.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena se impuso 1-0 en la Bombonera, con un gol de Miguel Merentiel en el inicio del segundo tiempo. De esta manera, al Xeneize le alcanzará con ganar o empatar en Brasil para avanzar directamente a semifinales.

Si San Pablo gana por un gol de diferencia, la clasificación se definirá por penales. El conjunto brasileño necesitará imponerse por dos o más tantos para revertir la serie en los 90 minutos.

El local tendrá una baja importante: Jonathan Calleri no podrá jugar por suspensión luego de recibir su tercera tarjeta amarilla en la ida. El delantero argentino había sido titular en la Bombonera y ahora Dorival Júnior deberá modificar el ataque para la revancha.

Boca, por su parte, espera recuperar a Milton Delgado, quien volvió a trabajar con el plantel y aparece como una de las variantes que evalúa Arruabarrena para reforzar el mediocampo.

El ganador de la llave enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe, que igualaron sin goles en el primer partido disputado en Colombia.