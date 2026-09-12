Gimnasia y Tiro empató con Tristán Suárez y quedó cuarto en la Zona B

Fotos: Alfredo Burgos

Gimnasia y Tiro empató sin goles ante Tristán Suárez por la fecha 29 de la Primera Nacional. El encuentro se disputó en el estadio Michel Torino, donde el conjunto salteño buscó extender su buen momento y sumar frente al líder de la Zona B.

El Albo llegó a este compromiso con 44 puntos, luego de la victoria por 3 a 1 frente a Güemes en Santiago del Estero, mientras que Tristán Suárez se presentó como líder de la zona con 51 unidades.

Gimnasia y Tiro tuvo situaciones para abrir el marcador y quedarse con los tres puntos, aunque no logró concretarlas. En el tramo final, el conjunto visitante también contó con oportunidades para llevarse la victoria.

El empate dejó al equipo salteño con 45 puntos y le permitió subir provisoriamente al cuarto lugar de la Zona B, dentro de los puestos de clasificación al Reducido.

Tristán Suárez, por su parte, mantuvo el liderazgo del grupo y alcanzó las 52 unidades.

Gimnasia y Tiro continúa así entre los equipos que pelean por la clasificación y buscará seguir sumando en las próximas fechas para sostener su posición en la zona alta de la tabla.