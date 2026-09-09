“En dos años no dijo nada”: un veterano puso en duda el nuevo discurso de Milei sobre Malvinas

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El veterano de guerra de Malvinas Emilio López cuestionó el nuevo impulso que el Gobierno nacional busca darle a la causa Malvinas y consideró que responde a una estrategia política coyuntural. “Creo que otra vez es un uso político de la causa. Soy un convencido de que es una estrategia coyuntural únicamente para buscar rédito político”, sostuvo en Pasaron Cosas.

López puso en duda la credibilidad del giro presidencial y recordó las anteriores manifestaciones de Javier Milei sobre Margaret Thatcher. “Desde el 2023 que asumió Milei nunca se expresó a favor de esto tan puntualmente como lo hizo ahora”, señaló. También recordó que el Presidente manifestó públicamente su admiración por la ex primera ministra británica y se preguntó qué opinión tienen sobre ello los familiares de los argentinos muertos durante la guerra. “Hace nada, dos años atrás, era un admirador de esta persona. Entonces eso causa un poco de ruido, causa un poco de no creer lo que está pasando”, afirmó.

El veterano sostuvo además que varias de las medidas anunciadas tienen antecedentes y mencionó las restricciones a la actividad hidrocarburífera en el área de Malvinas. “Ya existía una ley del 2011 en la cual se prohibía puntualmente cualquier actividad de hidrocarburíferas en la zona. Entonces ya estaba eso; es volver a querer mostrar que es algo nuevo”, planteó.

López reconoció que inicialmente valoró el llamado de Milei a dejar las diferencias políticas de lado frente a la cuestión Malvinas. “Cuando dijo que podemos discutir en todo, pero Malvinas no, juntémonos, unámonos todos con la causa nacional, dije: ‘está bueno el mensaje’ y te juro que le creí”, relató. Sin embargo, aseguró que modificó su percepción tras las respuestas posteriores del mandatario a quienes cuestionaron su postura.

“Al otro día fue el Milei de siempre, insultando a quien no estaba de acuerdo, insultando a quien piensa totalmente distinto”, afirmó. Para López, la defensa de la soberanía no debería utilizarse para dividir entre argentinos: “Podemos tener diferentes visiones, diferentes opiniones y no por eso no ser argentinos”.

El veterano también reconoció que no existe una posición uniforme dentro del colectivo de excombatientes. “Va a haber gente que sí lo va a apoyar, veteranos que pueden creerle lo que él dice. Yo particularmente no le creo”, afirmó. Pese a sus cuestionamientos, consideró que el escenario abierto por el Gobierno debería ser aprovechado para obtener avances concretos sobre la cuestión Malvinas.

“Me quiero equivocar, pero no le creo, porque en dos años no dijo nada”, insistió López, quien cerró reclamando respeto para las distintas posiciones dentro del debate: “No entrar en una caza de brujas diciendo que porque alguien opina distinto es antipatria, no quiere a la Argentina o es un inglés”.