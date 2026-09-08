Sáenz: “Argentina no genera seriedad ni confianza si cada gobierno que llega cambia las reglas de juego”

El gobernador Gustavo Sáenz formó parte del panel "Desafíos y oportunidades para las provincias" en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), durante una nueva edición del encuentro institucional "Democracia y Desarrollo" organizado por Clarín.

El mandatario salteño compartió el espacio de debate con sus pares de Chubut, Ignacio Torres; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Neuquén, Rolando Figueroa y Mendoza, Alfredo Cornejo, donde expusieron los principales retos de gestión y el rol de las jurisdicciones en la atracción de capitales privados.

Durante su intervención, Sáenz enfatizó la urgente necesidad de construir seguridad jurídica sostenida en el tiempo para que la Argentina resulte atractiva a las inversiones internacionales: "Los gobernadores salimos al mundo a presentar las oportunidades del país, pero la Argentina no genera confianza cuando se percibe que los gobiernos entrantes desconocen o modifican lo que hizo el anterior. ¿Cómo vamos a ser un país serio si tenemos dirigentes nacionales que amenazan con voltear herramientas estratégicas como el RIGI según quién gane las elecciones?", cuestionó.