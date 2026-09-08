Sáenz: “Argentina no genera seriedad ni confianza si cada gobierno que llega cambia las reglas de juego”
El gobernador Gustavo Sáenz formó parte del panel "Desafíos y oportunidades para las provincias" en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), durante una nueva edición del encuentro institucional "Democracia y Desarrollo" organizado por Clarín.
El mandatario salteño compartió el espacio de debate con sus pares de Chubut, Ignacio Torres; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Neuquén, Rolando Figueroa y Mendoza, Alfredo Cornejo, donde expusieron los principales retos de gestión y el rol de las jurisdicciones en la atracción de capitales privados.
Durante su intervención, Sáenz enfatizó la urgente necesidad de construir seguridad jurídica sostenida en el tiempo para que la Argentina resulte atractiva a las inversiones internacionales: "Los gobernadores salimos al mundo a presentar las oportunidades del país, pero la Argentina no genera confianza cuando se percibe que los gobiernos entrantes desconocen o modifican lo que hizo el anterior. ¿Cómo vamos a ser un país serio si tenemos dirigentes nacionales que amenazan con voltear herramientas estratégicas como el RIGI según quién gane las elecciones?", cuestionó.
En esa línea, el Gobernador ratificó su vocación de diálogo y exigió acuerdos básicos que trasciendan los mandatos: "Es imprescindible definir tres o cuatro políticas de Estado blindadas que aseguren institucionalidad, previsibilidad y reglas de juego inalterables”.
A criterio del Gobernador de Salta, sin estas garantías, los inversores continuarán mirando al país con desconfianza, “independientemente de todo el potencial que tengamos para ofrecer".
Además, Sáenz evaluó que ante la transformación geopolítica y económica que vive la Argentina, las provincias adquieren otro status, destacando el reposicionamiento de las jurisdicciones en el escenario mundial gracias a sus riquezas naturales.
"Hoy la matriz productiva del país está cambiando y las provincias han pasado a tener un rol protagónico porque contamos con todo lo que el mundo demanda: minerales críticos como el litio, energía, alimentos y biotecnología. La Nación finalmente está comprendiendo que la salida y el futuro del país están en el Norte", argumentó.
Sin embargo, subrayó que este nuevo protagonismo debe ir acompañado de una equidad distributiva efectiva en el territorio. "El federalismo real es progreso y oportunidad. Implica conectar la producción a través del Corredor Bioceánico para abaratar costos de flete y volvernos competitivos, pero también exige saldar deudas históricas como la Ley de Coparticipación —pendiente desde 1994— y el mantenimiento urgente de las rutas nacionales", puntualizó.
Por último, remarcó la posición geográfica estratégica de Salta como el corazón del Triángulo del Litio, limítrofe con tres países y seis provincias, reafirmando que su gestión mantendrá la firmeza en el reclamo por las obras públicas esenciales para el desarrollo productivo y la generación de empleo en la región.
El debate fue moderado por los periodistas Carolina Amoroso y Pablo de León.