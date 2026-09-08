LLA pedirá el juicio político de la jueza que falló contra la baja de la edad de imputabilidad
Política08/09/2026
Lo anunció la agrupación libertaria que preside Sebastián Pareja. La jueza Marta Elba Pascual suspendió ayer la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
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Se trata de la autorización para emitir un título de deuda destinado a ser colocado en el mercado de capitales. Se pagarán vencimientos del Plan del Bicentenario.
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