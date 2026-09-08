El Senado salteño no sesionará el próximo jueves 10 de septiembre

Por un lado, los días 9 y 10 de septiembre se realizará en la ciudad de La Rioja una nueva reunión del Parlamento del Norte Grande, de la que participarán el presidente del Senado, Antonio Marocco, y cinco senadores provinciales.

Por otro, como ocurre cada año, algunos integrantes del cuerpo acompañarán las peregrinaciones que partirán desde sus departamentos hacia la ciudad de Salta con motivo de la celebración en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

La actividad legislativa se retomará la semana que viene, con el trabajo en comisiones y la sesión ordinaria correspondiente.