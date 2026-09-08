“La Provincia honra sus compromisos”: Villamayor defendió el nuevo endeudamiento

La diputada provincial Socorro Villamayor defendió los proyectos financieros impulsados por el Ejecutivo, que en conjunto habilitan operaciones por hasta US$250 millones, y sostuvo que la estrategia busca preservar el equilibrio fiscal, extender plazos y acceder a mejores condiciones de financiamiento.

En N&N por Aries, Villamayor explicó que uno de los proyectos contempla una emisión de hasta US$150 millones para refinanciar vencimientos del Título Público Plan Bicentenario, mientras que la segunda iniciativa autoriza un financiamiento de hasta US$100 millones con el BIRF para infraestructura, logística, agua, saneamiento y desarrollo vinculado a la minería.

Sobre la primera operación, señaló que la Provincia cuenta con recursos para afrontar los compromisos, pero advirtió que hacerlo de manera directa implicaría resignar fondos en otras áreas. “La Provincia hoy ya tiene los fondos, eso significa ajustar en otras áreas, en otros aspectos”, sostuvo.

La legisladora defendió así la conveniencia de refinanciar los vencimientos. “En el contexto económico conviene esto, no solo por el mayor plazo de financiación, sino también por mejor tasa”, afirmó.

Villamayor también planteó que el paquete debe analizarse como parte de una política financiera más amplia: US$150 millones se destinan a reordenar deuda existente y US$100 millones corresponden a nuevo financiamiento para obras y desarrollo productivo. En ese marco, sostuvo que la Provincia busca “honrar sus compromisos” sin desatender otras obligaciones presupuestarias.