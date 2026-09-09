“Camboya” Peloc iba con un supuesto hermano y aparentemente buscaba llegar a Jujuy

El ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, confirmó este martes la recaptura de Jonatan Jordan “Camboya” Peloc, prófugo desde abril, y señaló que aparentemente tenía intenciones de trasladarse hacia la provincia de Jujuy.

“Podemos confirmar 100% que estoy justamente acá, en la zona, en el lugar donde fueron recapturados Camboya Peloc y su cómplice”, afirmó Avellaneda desde el lugar del operativo. El funcionario destacó que la detención fue resultado de una investigación que llevaba meses y que en los últimos días se había intensificado.

“Esto es una tarea que se viene realizando ya hace unos meses, hace varios días. Un trabajo intenso encabezado por la Brigada de Investigaciones”, explicó. Según indicó, la fuerza ya manejaba información concreta sobre los movimientos del prófugo: “Teníamos indicios, ya lo habíamos manifestado nosotros, teníamos pistas que estábamos siguiendo y gracias a Dios hoy podemos confirmar que se recapturó”.

Avellaneda detalló que Peloc se encontraba acompañado por otro hombre, cuya identidad y vínculo todavía debían ser determinados. “Estaba con un cómplice, un supuesto hermano, que ya se determinará bien a través de la identificación pertinente”, señaló.

Al momento de la captura ambos se desplazaban en motocicleta. El ministro recordó que horas antes también se había producido una persecución vinculada a la búsqueda. “Se trasladaban en motocicleta. Como ustedes sabrán, ya hubo una persecución en horas de la tarde, después del mediodía, donde se trasladaban en un vehículo color negro en inmediaciones de La Ciénaga”, relató.

El funcionario remarcó que la búsqueda se encontraba activa desde la evasión de Peloc de la Alcaidía General. “Hubo una fuga de la Alcaidía en el mes de abril. A partir de ese momento se activaron todas las alertas y empezamos inmediatamente con la búsqueda, que no hemos cesado desde ese día”, sostuvo.

Tras la recaptura, Avellaneda confirmó que Peloc y su acompañante quedaron a disposición de la Justicia y que las imputaciones se conocerán en las próximas horas.

También informó que solicitó el traslado inmediato del detenido a la Unidad Carcelaria N°1. “Ya me comuniqué con el ministro de Justicia y el secretario de Justicia. Le he solicitado que sea trasladado inmediatamente a la unidad carcelaria número uno, en Villa Las Rosas”, afirmó.

Sobre el posible destino de los detenidos, Avellaneda fue cauto y lo presentó como una hipótesis todavía bajo investigación: “Aparentemente tenían intenciones de trasladarse hacia la provincia de Jujuy”.