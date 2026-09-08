Coronel Moldes tendrá una base de Bomberos para atender emergencias

El secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez, junto al intendente de Coronel Moldes, Omar Carrasco firmaron un convenio de cooperación interinstitucional a los fines de contar con una base operativa de Bomberos de la Policía en la zona sur del Valle de Lerma.

Vilchez remarcó que desde hace tiempo se evalúan alternativas para brindar una respuesta más ágil ante las emergencias que se registran en la zona, y en ese sentido resaltó que el convenio firmado permitirá un espacio físico, que el municipio está reacondicionado con cambios en los techos, mampostería e infraestructura, para el uso de los bomberos.

Por su parte, el intendente Carrasco remarcó la importancia estratégica de contar con los recursos para poder concretar esta iniciativa que permitirá establecer un cuartel de bomberos de la Policía, ubicado en el predio del ex matadero municipal y a la vez aportar el servicio de un móvil equipado como autobomba, recuperado por las autoridades municipales, y que se pone a disposición para el beneficio de toda la comunidad.

Ambos remarcaron la importancia estratégica del nuevo cuartel de bomberos por ser un paso obligado hacia Cafayate, acceso hacia el Dique Cabra Corral, al dique Puerta de Díaz y a la ruta nacional 68 entre otras zonas de influencia como Guachipas, La Viña o El Carril.