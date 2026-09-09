Milei arma su estrategia para 2027 y busca acuerdos con gobernadores aliados

El Gobierno de Javier Milei comenzó a definir su estrategia electoral rumbo a 2027, con la reelección presidencial como principal objetivo y una política de acuerdos con gobernadores que también apunta a fortalecer la representación de La Libertad Avanza en el Congreso.

La Casa Rosada ya avanzó en conversaciones con mandatarios considerados aliados, entre ellos Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero. También hubo contactos con Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Alberto Weretilneck. La lógica de las negociaciones plantea un respaldo provincial a la candidatura presidencial de Milei a cambio de acompañamiento libertario a los armados locales.

Sin embargo, La Libertad Avanza pretende conservar identidad propia en la mayoría de las provincias. El objetivo no pasa únicamente por disputar gobernaciones, sino también por sumar diputados y senadores que permitan al oficialismo avanzar con sus reformas durante un eventual segundo mandato.

La estrategia también está atada a la reforma electoral que prepara el Gobierno. La Casa Rosada busca evitar las PASO en 2027 y analiza mecanismos que permitan a distintos partidos aliados competir por cargos legislativos bajo una misma candidatura presidencial. Ese esquema todavía deberá negociarse en el Congreso y podría generar tensiones con los gobernadores que buscan conservar el control de sus propios espacios políticos.