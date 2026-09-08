Diputados aprobaron la toma de deuda provincial por hasta 150 millones de dólares

Sobre tablas, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley – enviado por el Ejecutivo – que autoriza la emisión de un título de deuda en dólares destinado a ser colocado en el mercado de capitales por hasta 150 millones de dólares.

Al respecto, la diputada Laura Cartuccia explicó que se trata de un título de deuda que será destinado a pagar los vencimientos pendientes del Plan del Bicentenario, que date del 2016.

“No estamos autorizando una deuda para cubrir gastos corrientes, lo que se busca es ordenar y refinanciar una deuda que hoy existe, que fue contraída en 2016 y que tuvo que ser reestructurada en 2020”, completó.

En tanto, especificó que la Provincia enfrenta tres vencimientos: 50 millones de dólares el próximo 26 de diciembre, 48 millones en junio de 2027 y 46 millones en diciembre de 2027.

“Si pretendemos afrontar esos vencimientos sin tener una estrategia financiera va a afectar los recursos para sostener los servicios y las obras públicas. Hay que reconocer, administrar y cumplir con responsabilidad”, advirtió Cartuccia, y finalizó insistiendo en que el objetivo es ordenar las finanzas provinciales y cumplir con los compromisos asumidos.

Cabe destacar que legisladores de la oposición reclamaron que no fueron invitados - así lo aseguraron - a reunirse con el ministro Dib Ashur cuando brindó detalles de la iniciativa y además se mostraron críticos sobre el hecho de que proyectos de esta envergadura sean tratados sobre tablas.

El proyecto fue aprobado y pasa al Senado en revisión.