La Municipalidad prepara megaoperativos por la fiesta del Milagro
Por las celebraciones en honor al Señor y la Virgen del Milagro, la Municipalidad diagramó una serie de megaoperativos que involucran a diversas áreas.
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial implementará dispositivos especiales para la novena, procesión de Penitencia y el Triduo, finalizando con la procesión. Mientras que la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana trabajará para garantizar la comodidad y seguridad de los presentes en cada celebración y eliminar factores de riesgo que pudieran existir.
“Trabajamos hace meses en esta planificación, buscando la comodidad de quienes celebran estas fiestas. Rogamos acatar las indicaciones del personal, ya que lo único que buscamos es que todo salga bien. Trabajarán 200 agentes», dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.
Desde el área destacaron que se dispondrá de personal durante todos los días de la novena, es decir hasta el 14, y además habrá diferentes cortes, control de cruce peatonal y lugares donde estará prohibido estacionar.
Se implementarán cortes y filtros que podrían derivar en restricciones totales en el cuadrante comprendido por las calles Pueyrredón, Caseros, Juramento y Santiago del Estero, dependiendo de la afluencia de personas.
Como parte de este dispositivo, se establecieron áreas de exclusividad peatonal para facilitar la circulación de los fieles en los alrededores de la Catedral Basílica. Estas zonas restringidas al tránsito vehicular incluyen tramos claves de las calles España (entre Mitre y Deán Funes), Mitre (entre España y Caseros), y Caseros (entre Buenos Aires y Mitre). Personal municipal estará apostado en estos sectores.
El mapa oficial del operativo también señala diversas áreas con prohibición estricta de estacionar para mantener despejadas las arterias de circulación y emergencia. Estas restricciones aplican, entre otras, a sectores de las calles Buenos Aires, Alvarado, Urquiza y Güemes.
En cuanto a la procesión de Penitencia, también habrá distintos cortes por los alrededores del recorrido de la misma.
Durante el Triduo se espera la llegada de los fieles peregrinos y biciperegrinos de diferentes puntos de la provincia y el país. Es por eso que desde el área acompañarán el recorrido de los mismos hacia la Catedral, una vez que ingresen a la ciudad. Además, habrá diferentes despejes, filtros y cortes al paso.
Las actividades culminarán con la procesión, la cual se llevará a cabo el lunes 15 de septiembre a partir de las 15. El recorrido será el siguiente:
Recorrido: Catedral – España – Zuviría – Avenida Belgrano –Avenida Sarmiento
-Virgen Del Milagro: Necochea – Adolfo Güemes – 12 de Octubre – Al Monumento 20 De Febrero
-Señor del Milagro: O Higgins – 25 De Mayo – 12 de Octubre Al Monumento 20 De Febrero
Retorno: Ambas Imágenes: Avenida Sarmiento – Avenida Belgrano – Balcarce- España hasta Iglesia Catedral
Las zonas de despeje total, previstas para permitir el normal desplazamiento de fieles y garantizar la circulación de la procesión, son las siguientes:
España de Deán Funes a Balcarce
Buenos Aires – Zuviría de Av. San Martín a Av. Belgrano
Av. Belgrano de Zuviría a Av. Sarmiento
Av. Sarmiento de Aniceto Latorre a España
Necochea de Av. Sarmiento a Adolfo Güemes
Adolfo Güemes de Necochea a 12 de Octubre
12 de Octubre de A. Güemes a 25 De Mayo
O’higgins de Av. Sarmiento a 25 De Mayo
25 De Mayo de O’higgins a 12 De Octubre
Por la procesión se diagramaron 80 cortes totales:
Sarmiento – Arenales
Alvear – Arenales
Aniceto Latorre – Alvear
Aniceto Latorre – M. Cornejo
Aniceto Latorre – A. Brown
Pje. Saravia – 12 de Octubre
Bolívar – 12 de Octubre
O’Higgins – S. Bolívar
O’Higgins – Alvear
Pje. Río Bermejo – S. Bolívar
Pje. Río Bermejo – Alvear
Pje. Figueroa – S. Bolívar
Necochea – S. Bolívar
Necochea- Alvear
Adolfo Güemes-Alsina
Pje. Latorre- Alvear
Martín Cornejo-Arenales
Avenida Entre Ríos – Adolfo Güemes
Avenida Entre Ríos – Alvear
Avenida Entre Ríos – S. Bolívar
Güemes – Avenida Entre Ríos
Santiago Del Estero – Alvear
Santiago Del Estero – Adolfo Güemes
Avenida Belgrano- S. Bolívar
Avenida Belgrano – Alvear
Avenida Belgrano – Adolfo Güemes
Adolfo Güemes- España
25 de Mayo- España
Caseros – Sarmiento
Caseros – 25 de Mayo
Caseros-20 de Febrero
Pellegrini – Alvarado
Islas Malvinas – Alvarado
Urquiza – Islas Malvinas
Urquiza- Avenida Jujuy
Urquiza-Ituzaingó
Pellegrini-Avenida San Martín
La Florida-San Juan
La Florida- Mendoza
Buenos Aires- Mendoza
Buenos Aires- Avenida San Martín
Buenos Aires – Urquiza
Buenos Aires-Alvarado
Alvarado – Lerma
Alvarado-Córdoba
España-Deán Funes
España -Pueyrredón
Santa Fe – Urquiza
Gral. Guemes – Zuviría
Mitre – Gral Güemes
Gral. Güemes- Balcarce
20 de Febrero-General Güemes
General Güemes-25 de Mayo
Mitre-Santiago del Estero
20 de Febrero – Santiago del Estero
Leguizamón – Balcarce
Leguizamón – 20 de Febrero
Leguizamón-25 de Mayo
Avenida Entre Ríos- Zuviría
Avenida Entre Ríos-Mitre
Avenida Entre Ríos – Balcarce
Avenida Entre Ríos – 20 de Febrero
Avenida Entre Ríos-25 de Mayo
Mitre – Avenida Entre Ríos
Alsina- Zuviría
Alsina – Mitre
Alsina – Balcarce
Alsina-20 de Febrero
Alsina-25 de Mayo
Mitre – Necochea
Ameghino – Mitre
20 de Febrero – Necochea
12 de Octubre- Zuviría
12 de Octubre-Mitre
12 de Octubre- Balcarce
12 de Octubre- 20 de Febrero
20 de Febrero – 12 de Octubre
20 de Febrero- Aniceto Latorre
20 de Febrero-Arenales
Anzoátegui-Balcarce
Por su parte, los corredores de emergencia serán de la siguiente manera:
Desde la plaza 9 de Julio:
Al Materno Infantil: España – Adolfo Güemes – Alsina – Alvear (en contramano)
Arenales
Al San Bernardo: España – 20 de Febrero – Caseros.
Al San Bernardo: Zuviría – Caseros
Al Materno Infantil: Zuviría – Caseros – Pueyrredón – Alsina – Zuviría – Aniceto Latorre.
Quedan habilitadas como vías de emergencia:
Mitre, Zuviría (desde Gral. Güemes hasta Aniceto Latorre)
En cuanto al transporte público, así funcionará SAETA de 13 a 20:
Paradas corredores zona norte
Cercanía Catedral
1C Rivadavia esquina Zuviría
5A, 5B Leguizamón esquina Zuviría
6A, 6B Rivadavia entre Mitre y Zuviría
6C Zuviría esquina Rivadavia
7A, 7B Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia
Huaico Mirasoles, Zuviría esquina Rivadavia
Paradas Corredores zona Norte
Cercanía Monumento 20
1C Av. Arenales (Easy)
5А Zuviría esquina Alsina
5B Zuviría esquina O’Higgins
6B Zuviría esquina 12 de Octubre
6A 6C Gurruchaga esquina 20 de Febrero
7A, 7B Zuviría esquina 12 de Octubre
Huaico Mirasoles, Zuviría esquina O’Higgins
Paradas Corredores Interurbanos Norte
Troncal N-S, Troncal N-O, Av. Arenales (Easy)- (Popeye)
Paradas Corredores Interurbanos Norte
4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida
Caldera, Corredor 6, Zuviría esquina Rivadavia
San Lorenzo, Corredor 7, O’Higgins esquina Alte. Brown
Paradas Corredores zona Sur
1A 1B Ituzaingó pasando Mendoza
1C San Juan esquina Florida
ЗА ЗВ Florida entre Mendoza y Av. San Martín
3C Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó
5B Pellegrini pasando Mendoza
8A San Juan pasando Florida
8B 8C Av. San Martín entre Pellegrini y Jujuy
Troncal N-S Pellegrini entre San Juan y Mendoza
Paradas Corredores zona Este
2A 2B San Juan y Córdoba
2C 2G Mendoza entre Buenos Aires y Córdoba
Paradas Corredores zona Oeste
4A, 4B, 4C, Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín
4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida
5C Mendoza entre Ituzaingó y Florida
Paradas Corredores Interurbanos
Rosario De Lerma, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza
Metrop Corredor 5, Pellegrini Entre San Luis Y San Juan
Quijano Corredor 6, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza
San Agustín Corredor 7, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza
Paradas Corredores zona Sudeste
2E San Juan entre Buenos Aires y Alberdi
2D 2F San Juan esquina Alberdi
7C San Juan entre Alberdi y Florida
7D, 7E Ituzaingó esquina Mendoza
Esto se extenderá hasta la desconcentración total de los asistentes a las ceremonias religiosas, misas, Pacto de Fidelidad y retorno a la Catedral Basílica.
Espacios Públicos y Protección Ciudadana
Por otro lado, la Subsecretaría de Protección Ciudadana buscará prevenir, erradicar y solucionar cualquier tipo de inconveniente que se presente y para ello contará con carpas de diferentes organismos como el SAMEC, que se ubicarán en puntos estratégicos con motos y punteros disponibles.
El objetivo es promover la prevención y brindar seguridad durante todas las actividades programadas. Por cualquier emergencia se encontrará habilitado el número 105.
«Vamos a tener fuerte presencia durante todo el día en la Catedral todos los días de la novena. Cuando empiecen a llegar los peregrinos vamos a acompañarlos y durante el Triduo tendremos un puesto en la Feria del Milagro con un puesto permanente y sumaremos más personal en la Catedral», dijo Napoleón Gambetta, subsecretario de Protección Ciudadana.
Cabe destacar que la guardia de 24 hs del 105 se mantendrá de la misma manera durante esos días.
Por otro lado, Joaquín Arriagada, subsecretario de Espacios Públicos, destacó que ya empezaron a controlar los diferentes espacios con la ayuda de 120 inspectores, que aumentarán su cifra a 250 durante el Triduo.
Se controlará de manera estricta, por perímetro, para prohibir el ingreso de vendedores ambulantes a la Feria del Milagro.